Südamerika

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA )

Es seien Bereiche getroffen worden, in denen Boote mit Drogen beladen worden seien, teilte Trump mit. Das genaue Ziel nannte er nicht. Wie der Sender CNN berichtet, gab es in diesem Monat bereits einen Angriff auf eine Hafenanlage unter Beteiligung des Auslandsgeheimdienstes CIA. Dabei seien Drohnen zum Einsatz gekommen. Die Attacken sind eine weitere Eskalationsstufe, da es sich erstmals um Ziele auf venezolanischem Staatsgebiet handelt.

Das US-Militär führt seit Monaten Operationen gegen Boote vor der Küste des südamerikanischen Landes durch. Dabei ist von Angriffen auf Drogenschmugglern die Rede. Mehr als 100 Menschen wurden getötet. Kritiker werten das Vorgehen als außergerichtliche Tötungen und Verstoß gegen das Völkerrecht.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.