Nach Gespräch in Peking

US-Präsident Trump in China (Maxim Shemetov / Pool Reuters / AP)

Trump sagte dem Fernsehsender Fox News, Xi hoffe auf ein baldiges Abkommen. Dabei gehe es auch um eine Öffnung der Straße von Hormus. Weitere Details nannte Trump nicht. China ist der größte Abnehmer von iranischem Öl und pflegt eine Partnerschaft mit dem Regime in Teheran. Aus den Vermittlungen zwischen den USA und dem Iran hält sich China bislang heraus. Der Iran hält die Straße von Hormus weiter blockiert. Mehrere chinesische Schiffe haben die Meerenge aber durchfahren dürfen, wie aus iranischen Medienberichten hervorgeht.

Der Iran-Konflikt war Teil der Gespräche zwischen Trump und Xi in Peking. Dort war der US-Präsident zum Auftakt seines Besuchs mit einer prunkvollen Zeremonie empfangen worden. Im Anschluss hob Xi die Bedeutung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor. Zugleich warnte Xi die USA davor, dass der Umgang mit Taiwan die Beziehungen belasten könnte.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.