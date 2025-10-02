Streit um Haushaltssperre
US-Präsident Trump droht Demokraten mit weiteren Kürzungen

US-Präsident Trump erhöht im Haushaltsstreit den Druck auf die oppositionellen Demokraten. Er werde mit seinem Budgetdirektor über Einschnitte bei "Demokraten-Behörden" beraten, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

    US-Präsident Donald Trump sitzt an seinem Schreibtisch und spricht.
    US-Präsident Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses in Washington (Archivbild).
    Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, es gehe um tausende Stellen in der Bundesverwaltung. Details nannte sie nicht. Zuvor hatte die Trump-Administration angekündigt, die Mittel für Klimaschutzprojekte in mehreren von Demokraten regierten Bundesstaaten zu streichen.
    Seit Mittwoch ist ein Teil der US-Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Wegen des sogenannten Shutdowns müssen zahlreiche Bundesbehörden ihre Arbeit stark einschränken.

