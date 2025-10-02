Streit um Haushaltssperre

US-Präsident Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses in Washington (Archivbild). (Getty Images via AFP / ANNA MONEYMAKER)

Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, es gehe um tausende Stellen in der Bundesverwaltung. Details nannte sie nicht. Zuvor hatte die Trump-Administration angekündigt, die Mittel für Klimaschutzprojekte in mehreren von Demokraten regierten Bundesstaaten zu streichen.

Seit Mittwoch ist ein Teil der US-Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Wegen des sogenannten Shutdowns müssen zahlreiche Bundesbehörden ihre Arbeit stark einschränken.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.