Proteste im Iran wegen Wirtschaftslage und Absturz der Währung (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Wenn auf friedliche Demonstranten geschossen werde, würden die USA zu ihrer Rettung kommen, schrieb Trump auf seinem Internetdienst Truth Social. Man sei bereit, einzugreifen. Trump nannte keine Details dazu.

Bei den seit Tagen andauernden Protesten im Iran hat es offenbar mehrere Todesopfer gegeben. Unterschiedlichen Angaben zufolge wurden mindestens sechs Menschen getötet. Iranische Behörden meldeten Angriffe auf Polizeiwachen und Regierungsgebäude in verschiedenen Landessteilen. Den Sicherheitskräften wird hingegen vorgeworfen, gezielt Demonstranten anzugreifen. Im Iran gibt es seit Tagen Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.