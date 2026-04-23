US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

Er habe die Marine angewiesen, jedes Boot zu beschießen, dass Minen auslege, erklärte Trump in seinem Online-Netzwerk. Zudem seien Minensuchboote weiter im Einsatz. Dem Iran wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Blockade der Straße von Hormus Minen ausgelegt zu haben. Gestern meldete Teheran zudem die Beschlagnahmung von zwei Frachtschiffen in der Meerenge.

Weiter ist unklar, ob es zu neuen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über einen dauerhaften Waffenstillstand kommt. Trump bekräftigte seine Forderung an das iranische Regime, mit geeinter Stimme aufzutreten. Es gebe derzeit einen internen Konflikt zwischen den Hardlinern und moderaten Vertretern in Teheran.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.