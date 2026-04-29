Mond-Umrundung

Er gratulierte den US-Amerikanern Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen zu ihrer erfolgreichen Mission.
Die Astronauten waren Anfang des Monats vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet und dann um den Mond herum geflogen. Dabei entfernten sie sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor. Es handelte sich um die erste bemannte Mondmission seit mehr als 50 Jahren.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.