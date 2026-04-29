Mond-Umrundung
US-Präsident Trump empfängt Artemis-Astronauten

US-Präsident Trump hat die Astronauten der "Artemis 2"-Mission im Weißen Haus empfangen.

    US-Präsident Donald Trump trifft sich mit den Artemis-II-Astronautenim Weißen Haus.
    US-Präsident Trump empfängt die Artemis-II-Astronauten der NASA (von links) Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman und Jeremy Hansen. (Matt Rourke / AP / dpa / Matt Rourke)
    Er gratulierte den US-Amerikanern Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen zu ihrer erfolgreichen Mission.
    Die Astronauten waren Anfang des Monats vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet und dann um den Mond herum geflogen. Dabei entfernten sie sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor. Es handelte sich um die erste bemannte Mondmission seit mehr als 50 Jahren.
    Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.