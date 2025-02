Diplomatie

Der britische Premierminister Starmer wird von US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. (Ben Curtis / AP / dpa / Ben Curtis)

Starmer will dabei über die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle einer Waffenruhe mit Russland sprechen. Starmer sagte vor dem Treffen, es müsse einen dauerhaften Frieden geben. Dies sei nicht möglich, wenn es keinen wirksamen Abschreckungsmechanismus gegenüber Moskau gebe.

Starmer ist der zweite europäische Regierungschef, der in dieser Woche mit Trump zusammenkommt. Zuvor hatte sich Frankreichs Präsident Macron in Washington aufgehalten. Dabei waren unterschiedliche Ansichten in Bezug auf den Krieg in der Ukraine deutlich geworden.

