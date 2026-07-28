Washington

Verhältnis verbessert: Der ukrainische Präsident Selenskyj und US-Präsident Trump bei einem früheren Treffen im Januar im schweizerischen Davos. (picture alliance / abaca)

Bei dem Treffen geht es um den aktuellen Stand in dem mehr als vierjährigen Abwehrkampf der Ukraine gegen den Agressor Russland. Die Beziehungen zwischen den beiden Staatschefs hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Im Februar 2025 hatte Trump Selenskyj bei einem Treffen noch öffentlich gedemütigt.

Gestern Abend war Selenskyj vom neuen britische Premierminister Burnham als dessen erster ⁠ausländischer Gast empfangen worden. Dies solle die andauernde Unterstützung für die Ukraine demonstrieren, sagte Burnham in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, wo er Selenskyj auf einem Marinestützpunkt begrüßte.

Trump trifft heute außerdem den israelischen Premier Netanjahu. Die Beziehungen der beiden Regierungen hatten sich zuletzt wegen unterschiedlicher Ansichten über das weitere Vorgehen gegen den Iran abgekühlt.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.