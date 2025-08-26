Machtkampf

US-Präsident Donald Trump (Archivfoto) (picture alliance / Newscom / Will Oliver)

Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte Trump einen Brief an Cook, in dem er schrieb, es gebe hinreichende Gründe zu der Annahme, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe.

Cook war zuletzt wegen Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten bei der Aufnahme von Krediten für Immobilien in die Schlagzeilen geraten. Der Chef der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde hatte sich in einem Brief an Justizministerin Bondi gewandt und die Vorwürfe darin thematisiert.

Trump pocht seit Monaten vergeblich auf eine Senkung des Leitzinses. Der Notenbank-Rat zögert angesichts von Inflationssorgen, nicht zuletzt wegen Trumps Importzöllen. Rücktrittsforderungen des Präsidenten an Notenbankchef Powell blieben erfolglos.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.