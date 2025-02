Washington

US-Präsident Trump (IMAGO / Newscom / AdMedia )

Er unterzeichnete eine entsprechende Anordnung. Trump will mit seiner Direktive vor allem iranische Ölexporte und damit die Haupteinnahmequelle der Regierung in Teheran zum Erliegen zu bringen. Die USA hätten das Recht, die Ölexporte in andere Länder zu blockieren, erklärte Trump. Man werde aber sehen, ob ein Abkommen mit dem Iran möglich sei. Man wolle miteinander im Gespräch bleiben. Die USA und andere westliche Länder werfen dem Iran vor, unter dem Deckmantel eines zivilen Atomprogramms Nuklearwaffen zu entwickeln. Das iranische Regime bestreitet das.

Trump ordnete per Dekret zudem den Austritt der USA aus dem UNO-Menschenrechtsrat an. Die Vereinigten Staaten hatten sich bereits 2018 während seiner ersten Amtszeit aus dem Gremium zurückgezogen. Nachfolger Biden machte den Schritt 2021 wieder rückgängig.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.