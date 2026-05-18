US-Präsident Donald Trump (picture alliance / abaca / Aaron Schwartz)

Die Verbündeten aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien hätten ihn gebeten, abzuwarten, damit ernsthafte Verhandlungen stattfinden könnten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das US-Militär ⁠sei aber angewiesen, in voller Kampfbereitschaft zu bleiben. Trump drohte Teheran erneut mit Angriffen, sollte kein - aus seiner Sicht - akzeptables Abkommen erzielt werden können.

Bislang war nicht bekannt, dass die USA für morgen neue Angriffe gegen den Iran planen. Trump hatte mit Blick auf eine Friedensvereinbarung wiederholt erklärt, die Zeit für den Iran laufe ab.

Das Außenministerium in Teheran hatte heute Vormittag erklärt, eine Antwort auf die letzten US-Vorschläge für ein Friedensabkommen übermittelt zu haben. Details wurden nicht genannt. Zu den Streitpunkten gehören die nuklearen Ambitionen des Iran ​sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus. Der Iran fordert ein Ende des ​Krieges an allen Fronten. Dies schließt den Libanon ein, wo Israel gegen die vom ‌Iran unterstützte Hisbollah-Miliz kämpft.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.