Iran
US-Präsident Trump: Gespräche mit Teheran in dieser Woche möglich

Neue Gespräche mit dem Iran könnten nach den Worten von US-Präsident Trump schon diese Woche stattfinden. Er sagte der New York Post, Verhandlungen seien in den nächsten zwei Tagen in Pakistan möglich.

    Donald Trump steht vor einer weißen Fassade mit Fenstern. Er trägt einen dunklen Anzug und Krawatte.
    US-Präsident Donald Trump sagte der New York Post, neue Gespräche mit dem Iran könnten in den nächsten zwei Tagen stattfinden. (AFP / BRENDAN SMIALOWSKI)
    Dem Sender ABC sagte Trump, dass er den Waffenstillstand, der kommende Woche ausläuft, nicht verlängern wolle. Er ziehe ein Abkommen vor.
    Vizepräsident Vance hatte zuvor erklärt, bei den vorausgegangenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seien bereits enorme Fortschritte erzielt worden. Eine Einigung sei nur nicht zustande gekommen, weil der Präsident ein Abkommen bevorzuge, bei dem der Iran keine Atomwaffen besitze. Die Feuerpause im Krieg der USA und Israels gegen den Iran schätzte Vance als stabil ein. Derzeit halte die Waffenruhe, meinte er.
    Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.