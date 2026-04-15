US-Präsident Donald Trump sagte der New York Post, neue Gespräche mit dem Iran könnten in den nächsten zwei Tagen stattfinden. (AFP / BRENDAN SMIALOWSKI)

Dem Sender ABC sagte Trump, dass er den Waffenstillstand, der kommende Woche ausläuft, nicht verlängern wolle. Er ziehe ein Abkommen vor.

Vizepräsident Vance hatte zuvor erklärt, bei den vorausgegangenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seien bereits enorme Fortschritte erzielt worden. Eine Einigung sei nur nicht zustande gekommen, weil der Präsident ein Abkommen bevorzuge, bei dem der Iran keine Atomwaffen besitze. Die Feuerpause im Krieg der USA und Israels gegen den Iran schätzte Vance als stabil ein. Derzeit halte die Waffenruhe, meinte er.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.