Verordnung

Er hatte diesen Schritt bereits im Mai angekündigt. Syrien ist so nicht länger vom internationalen Finanzsystem isoliert. Viele Menschen in Syrien hoffen auch, dass nun ausländische Investitionen leichter werden. Die Regierung in Washington hat angekündigt, die neue Führung in Damaskus beim Wiederaufbau nach dem langem Bürgerkrieg zu unterstützen. Das Weiße Haus ließ zugleich wissen, man werde auch konkrete Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel und zum Umgang mit ausländischen Terroristen beobachten.

