Die USA stünden kurz vor dem Abschluss mehrerer Handelsabkommen in den kommenden Tagen und würden verschiedene Länder bis zum 9. Juli über höhere Zölle informieren, teilte Trump mit. Handelsminister Lutnick sagte gegenüber Journalisten, dass die Zölle zwar erst am 1. August in Kraft treten würden, Trump diese aber jetzt festlegen werde. Das neue Datum war von Finanzminister Bessent angekündigt worden. Ursprünglich sollten die Zölle ab dem 9. Juli gelten.

Angedroht ist eine Anhebung der US-Grundzölle von zehn auf bis zu 50 Prozent. Für die EU liegt dieser Satz bei 20 Prozent. Die EU-Kommission will Diplomaten zufolge sofortige Zollerleichterungen in wichtigen Branchen durchsetzen, etwa für alkoholische Getränke und Medizintechnik. Darüber hinaus dringe die EU unter anderem auf ein Zugeständnis bei den 25-prozentigen Zöllen auf Autos und Autoteile.

