Nahost

US-Präsident Trump: "Iranische Atomanlagen komplett zerstört"

Nach den US-Luftangriffen auf iranische Atomanlagen hat Präsident Trump Teheran mit weiteren Schlägen gedroht. Durch die Angriffe seien die wichtigsten nuklearen Anreicherungsanlagen in Fordo, Natans und Isfahan vollständig zerstört worden, sagte Trump in einer Rede an die Nation im Weißen Haus.