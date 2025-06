Nahost

US-Präsident Trump: "Iranische Atomanlagen komplett zerstört" - Teheran droht mit Vergeltung

Mit Bombenangriffen auf iranische Atomanlagen haben die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen. Das US-Militär griff in der Nacht die Anlagen in Natans, Isfahan und Fordo an. US-Medienberichten zufolge warfen Tarnkappenbomber mehrere bunkerbrechende Bomben ab. Der Iran drohte den USA mit Konsequenzen und reagierte mit neuen Angriffen auf Israel.