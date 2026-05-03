Erneute Drohungen

US-Präsident Trump will Soldaten aus Deutschland abziehen. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Man werde die Zahl noch deutlich stärker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5.000 Soldaten, sagte Trump vor Journalisten im Bundesstaat Florida. Am Freitag hatte das Verteidigungsministerium einen Teilabzug von Truppen aus Deutschland angeordnet. Führende Republikaner aus beiden Kammern des Kongresses reagierten mit Skepsis. Man sei sehr besorgt über die Entscheidung, eine Brigade aus Deutschland abzuziehen, teilten Senator Wicker und der Abgeordnete Rogers in einer gemeinsamen Erklärung mit. Sie sende ein falsches Signal an Kremlchef Putin.

Bundesverteidigungsminister Pistorius bezeichnete den Teilabzug von Truppen aus Deutschland als erwartbar. Man müsse mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen, erklärte der SPD-Politiker in Berlin. Deutschland sei dabei auf einem guten Weg.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.