Straße von Hormus (- / AFPTV / AFP)

Sie gilt ab heute 22 Uhr unserer Zeit und betrifft die gesamte ‌iranische Küste einschließlich aller Häfen und Ölterminals. Die ⁠Durchfahrt neutraler Schiffe durch die Straße von Hormus zu Häfen außerhalb des Iran werde nicht behindert, hieß es. Zugleich kündigte Trump eine Abgabe von 20 Prozent auf alle durch die Meerenge transportierten Güter an. Dies solle Kosten kompensieren, die im Zuge der Sicherstellung der Passage anfielen so der Präsident. Zuvor hatten die USA ähnliche Pläne des Iran noch als inakzeptabel bezeichnet.

Die UNO-Schifffahrtsorganisation IMO wies das Vorhaben zurück und erklärte, dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Derweil stieg der Preis für ein Barrel Rohöl um fast acht Prozent.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.