"Project Freedom"

Laut US-Präsident Trump werden auf vielen der Schiffe ‌in der Straße von Hormus die Lebensmittel ‌knapp: "Dies ist eine humanitäre Geste im Namen der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, aber insbesondere des Iran." (Archivbild) (picture alliance / Associated Press / Asghar Besharati)

In einem Beitrag in sozialen Medien begründete Trump den Schritt mit einem Hilfegesuch mehrerer Staaten, das die US-Regierung erreicht habe. Darin werde darum gebeten, die in der strategisch wichtigen Meerenge festsitzenden Schiffe freizugeben. Fast alle diese Länder seien unbeteiligt an dem Konflikt im Persischen Golf.

Man habe diesen Ländern zugesichert, ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten Wasserstraßen zu geleiten, damit sie ihren Geschäften ungehindert nachgehen könnten, so der US-Präsident. Es handele sich um eine humanitäre Geste der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, insbesondere aber des Irans. Trump fügte hinzu, man werde jegliche Störung dieser Aktion energisch bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.