"Project Freedom"

Laut US-Präsident Trump werden auf vielen der Schiffe ‌in der Straße von Hormus die Lebensmittel ‌knapp: "Dies ist eine humanitäre Geste im Namen der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, aber insbesondere des Iran." (Archivbild) (picture alliance / Associated Press / Asghar Besharati)

In einem Beitrag auf seiner sozialen Plattform begründete Trump den Schritt mit einem Hilfsgesuch mehrerer Staaten, die nicht in den Iran-Krieg verwickelt seien. Trump bezeichnete die Initiative als "Projekt Freiheit". Wie genau die USA dabei vorgehen werden, führte er nicht aus.

Er betonte aber, man habe diesen Ländern zugesichert, ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten Wasserstraßen zu geleiten, damit sie ihren Geschäften ungehindert nachgehen könnten. Es handele sich um eine humanitäre Geste der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, insbesondere aber des Irans. Trump fügte hinzu, man werde jegliche Störung dieser Aktion energisch bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.