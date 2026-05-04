"Project Freedom"

Laut US-Präsident Trump werden auf vielen der Schiffe ‌in der Straße von Hormus die Lebensmittel ‌knapp: "Dies ist eine humanitäre Geste im Namen der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, aber insbesondere des Iran." (Archivbild) (picture alliance / Associated Press / Asghar Besharati)

In einem Beitrag auf seiner Online-Plattform "Truth Social" schrieb Trump zur Begründung, mehrere Staaten hätten um Hilfe gebeten. Diese seien nicht in den Iran-Krieg verwickelt. Trump betonte, man habe zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten den betroffenen Ländern mitgeteilt, dass man ihre Schiffe sicher aus den blockierten Wasserstraßen herausführen werde. Wie genau man dabei vorgehen werde, führte er nicht aus. Der US-Präsident bezeichnete die Initiative als "Projekt Freiheit". Er fügte hinzu, man werde jegliche Störung dieser Aktion energisch bekämpfen.

Seit Beginn des Iran-Krieges halten die iranischen Revolutionsgarden die Straße von Hormus de facto geschlossen. Die USA wiederum blockieren Häfen des Iran. Die Straße von Hormus gilt als strategisch wichtig. Durch die Meerenge werden normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Versorgung mit ⁠Erdöl und Flüssigerdgas abgewickelt. Infolge der Blockade sind international die Kraftstoffpreise spürbar gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.