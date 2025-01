US-Präsident Trump ist am Weltwirtschaftsforum in Davos zugeschaltet. (Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa)

In seiner per Video übertragenen Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Trump, die Firmen sollten nach Amerika kommen und dort ihre Produkte fertigen. Andernfalls müssten sie Zölle zahlen, drohte Trump erneut. Dadurch würden Milliarden in die Staatskasse der USA fließen. Trump erklärte, aufgrund seines historischen Sieges bei der Präsidentenwahl gebe es einen Hoffnungsschimmer in allen Ländern der Welt. Sie sähen eine Zukunft unter Führung der USA. Die Vereinigten Staaten seien wieder zurück.

Zuvor hatte in Davos die Chefin der Welthandelsorganisation, Okonjo-Iweala, angesichts von Trumps Zolldrohungen vor den Folgen einer aggressiven Handelspolitik gewarnt. Wenn man Zug um Zug Gegenmaßnahmen ergreife, drohe ein Rückfall in die 1930er Jahre mit zweistelligen Verlusten beim globalen Bruttoinlandsprodukt.

