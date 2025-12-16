Der britische öffentlich-rechtliche Rundfunk (BBC) steht nach einer Trump-Doku massiv unter Kritik. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vuk Valcic)

Mehrere US-Medien melden, dass die Klageschrift bei einem Gericht im US-Bundesstaat Florida eingegangen sei. Hintergrund ist der Streit um eine Fernsehsendung. Es geht um einen Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Januar 2021. Darin entstand der Eindruck, er habe seine Anhänger direkt zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen.

Die BBC räumte als Reaktion auf Trumps Kritik Fehler ein. Unbeabsichtigt sei in der Sendung der Eindruck entstanden, es handle sich um einen zusammenhängenden Redeabschnitt. Der Fall wurde als maßgeblicher Grund für den Rücktritt von Senderchef Tim Davie und der fürs Nachrichtengeschäft verantwortlichen Journalistin Deborah Turness angegeben.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.