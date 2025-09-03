Washington

US-Präsident Trump und der polnische Präsident Nawrocki bei ihrem Treffen im Weißen Haus (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Aaron Schwartz)

Man stehe vollständig hinter dem Land und habe nie daran gedacht, Soldaten von dort abzuziehen, sagte Trump beim Antrittsbesuch Nawrockis im Weißen Haus. Die Militärpräsenz könne sogar erhöht werden, sollte Polen dies wünschen. In Europa gibt es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit die Befürchtung, dass US-Truppen abgezogen werden könnten.

Nawrocki entgegnete, es sei das erste Mal im 20. und 21. Jahrhundert, dass die Polen glücklich über die Präsenz ausländischer Soldaten in ihrem Land seien. Die amerikanischen Soldaten seien Teil der polnischen Gesellschaft. Nawrocki zufolge sind derzeit fast 10.000 US-Soldaten in Polen stationiert. Das Land zählt zu den wichtigsten politischen und militärischen Unterstützern der von Russland angegriffenen Ukraine.

