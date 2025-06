US-Präsident Trump spricht von einem erfolgreichen Angriff auf iranische Atomanlagen. (Imago | ABACAPRESS | Imago | Pool | ABACA)

Weitere Attacken hätten den Standorten in Natans und Isfahan gegolten. Alle beteiligten US-Flugzeuge hätten den iranischen Luftraum inzwischen wieder verlassen und seien auf dem Weg zurück in die Heimat. Weiter schrieb Trump, dies sei ein sehr erfolgreicher Moment für die Vereinigten Staaten von Amerika, für Israel und die ganze Welt. Der Iran müsse jetzt zustimmen, diesen Krieg zu beenden.

In iranischen Staatsmedien hieß es, die drei Atomanlagen seien "Ziel feindlicher Angriffe" geworden. Teheran hatte den Vereinigten Staaten im Falle eines Eingreifens in den Konflikt zwischen dem Iran und Israel mit Angriffen auf US-Streitkräfte im Nahen Osten gedroht. Israel teilte als Reaktion auf das Eingreifen der USA mit, man habe die Zivilschutz-Regeln für die eigene Bevölkerung verschärft. So blieben etwa Schulen und Arbeitsstätten weitgehend geschlossen.

Präsident Trump will sich in Kürze in einer Rede an die Nation genauer zu der US-Militäroperation äußern.

