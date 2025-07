USA investieren Milliarden zur Stromerzeugung für KI. (IMAGO / Christian Ohde / IMAGO / Christian Ohde)

Das kündigte Präsident Trump auf einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Weitere 36 Milliarden sollen demnach für Rechenzentren ausgegeben werden. Allein Google will nach eigenen Angaben in den kommenden zwei Jahren 25 Milliarden Dollar investieren, davon drei Milliarden für die Modernisierung von zwei Wasserkraftwerken in Pennsylvania. US-Behörden schätzen, dass der Strombedarf der IT-Unternehmen für Künstliche Intelligenz bis 2028 dem von fünf Millionen Haushalten entsprechen wird.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.