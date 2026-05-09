Ukraine-Krieg

US-Präsident Trump verkündet Waffenruhe und Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Moskau und Kiew

Zwischen Russland und der Ukraine ist nach den Worten von US-Präsident Trump eine dreitägige Waffenruhe in Kraft getreten. Trump erklärte in seinem Onlinedienst, die Waffenruhe sei von ihm angestoßen worden. Der russische Staatschef Putin und der ukrainische Präsident Selenskyj hätten der Feuerpause sowie dem Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen zugestimmt.