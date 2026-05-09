Sowohl Selenskyj als auch der Kreml bestätigten die Vereinbarung. Nach Darstellung des US-Präsidenten laufen Gespräche über ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine weiter.
Im Schutze der dreitägigen Feuerpause findet in Moskau heute die jährliche Militärparade zum Tag des Sieges der Sowjetunion über das NS-Regime vor 81 Jahren statt. Die Feier am 9. Mai nutzt der Kreml auch zur Selbstdarstellung und Festigung von Putins Führung. In diesem Jahr wurde die Vorführung von Panzern, Geschützen und Raketen bei der Parade jedoch gestrichen, aus Sorge vor ukrainischen Drohnenattacken.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.