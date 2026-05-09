Ukraine-Krieg
US-Präsident Trump verkündet Waffenruhe und Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Moskau und Kiew

Zwischen Russland und der Ukraine ist nach den Worten von US-Präsident Trump eine dreitägige Waffenruhe in Kraft getreten. Trump erklärte in seinem Onlinedienst, die Waffenruhe sei von ihm angestoßen worden. Der russische Staatschef Putin und der ukrainische Präsident Selenskyj hätten der Feuerpause sowie dem Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen zugestimmt.

    US-Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weißen Hauses.
    US-Präsident Trump gab bekannt, eine Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine bis einschließlich Montag vermittelt zu haben (Archivbild). (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)
    Sowohl Selenskyj als auch der Kreml bestätigten die Vereinbarung. Nach Darstellung des US-Präsidenten laufen Gespräche über ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine weiter.
    Im Schutze der dreitägigen Feuerpause findet in Moskau heute die jährliche Militärparade zum Tag des Sieges der Sowjetunion über das NS-Regime vor 81 Jahren statt. Die Feier am 9. Mai nutzt der Kreml auch zur Selbstdarstellung und Festigung von Putins Führung. In diesem Jahr wurde die Vorführung von Panzern, Geschützen und Raketen bei der Parade jedoch gestrichen, aus Sorge vor ukrainischen Drohnenattacken.
    Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.