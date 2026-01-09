Kampf gegen Drogenhandel

Die Präsidenten Kolumbiens und der Vereinigten Staaten von Amerika, Gustavo Petro und Donald Trump, in einer Fotomontage (AFP / LUIS ACOSTA JIM WATSON)

Der Import von Kokain und anderen Drogen in die USA müsse unterbunden werden, teilte Trump auf seiner Kommunikationsplattform mit. Petro nahm die Einladung an. Er forderte Venezuelas amtierende Präsidentin Rodriguez auf, gemeinsam den Drogenhandel in der Region zu bekämpfen. Entlang der mehr als 2.200 Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Ländern operieren Guerillagruppen, die sich unter anderem durch Kokainhandel finanzieren. Die USA hatten bei einem Militäreinsatz in Venezuela Staatschef Maduro und dessen Ehefrau gefangen genommen und in die USA gebracht. Dort müssen sie sich wegen angeblicher Drogendelikte vor Gericht verantworten.

