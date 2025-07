Russischer Angriffskrieg

Die Ukraine sieht sich in jeder Nacht massiven russischen Luftangriffen ausgesetzt. (Patrick Muzart / ZUMA Press Wire / d / Patrick Muzart)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner täglichen Ansprache, er habe seinen Verteidigungsminister und den Generalstab angewiesen, die Gespräche mit der amerikanischen Seite zu intensivieren. Es gehe um kritische Lieferungen, die Leben und Ortschaften in der Ukraine schützen könnten. US-Präsident Trump genehmigte nach eigener Darstellung die Lieferung von Verteidigungswaffen an das von Russland angegriffene Land. Er sei "sehr unzufrieden" mit Kreml-Chef Putin, der zu viele Menschen töte. Auch erwäge er, ein Sanktionspaket des Senats gegen Moskau zu unterstützen.

In der vergangenen Woche hatte das Pentagon einen teilweisen Lieferstopp an Kiew verhängt. Russland weitete seine Luftangriffe auf die Ukraine in den vergangenen Wochen deutlich aus.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.