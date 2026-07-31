Ukraine-Krieg
US-Präsident Trump zurückhaltend zu möglicher Patriot-Lizenz

US-Präsident Trump hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Lizenz für die Herstellung von Patriot-Abfangraketen in der Ukraine geäußert.

    Amerikanische Flugabwehrsysteme der Typen Patriot und Nasams bei einer Nato-Übung
    Patriot-Flugabwehrsysteme der USA (picture alliance / Westend61 / Mischa Keijser)
    Die USA müssten "sehr vorsichtig" sein, wenn sie jemandem erlaubten, die Raketen zu bauen, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Camp David. Kiew zufolge wird das Flugabwehrsystem dringend zur Verteidigung gegen russische Angriffe benötigt.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bei seinem jüngsten Besuch im Weißen Haus um entsprechende Lizenzen gebeten. Trump hatte Anfang Juli noch angekündigt, die USA würden der Ukraine die Herstellung erlauben. Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit Luftangriffen.
    Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.