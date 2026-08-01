Die USA müssten "sehr vorsichtig" sein, wenn sie jemandem erlaubten, die Raketen zu bauen, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Camp David. Kiew zufolge wird das Flugabwehrsystem dringend zur Verteidigung gegen russische Angriffe benötigt.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bei seinem jüngsten Besuch im Weißen Haus um entsprechende Lizenzen gebeten. Trump hatte Anfang Juli noch angekündigt, die USA würden der Ukraine die Herstellung erlauben. Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit Luftangriffen.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.