Hunter Biden, Sohn von US-Präsident Biden (Julio Cortez/AP/dpa)

Der Anwalt von Hunter Biden erklärte vor einem Gericht in Wilmington, er werde den Antrag stellen, die Anklage zurückzuweisen. Dem Präsidentensohn wird zur Last gelegt, bei einem Waffenkauf vor Jahren seine Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. In dem Bundesstaat Delaware ist Drogenkonsumenten der Besitz von Waffen untersagt.

