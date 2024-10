Kamala Harris beim Parteitag der US-Demokraten im August 2024 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / J. Scott Applewhite)

Harris sagte im Fernsehsender CBS, im Fall eines Wahlsiegs im November würde sie sich nur im Beisein eines Vertreters der Ukraine mit Putin treffen. Zur Begründung sagte die amtierende Vizepräsidentin, die Ukraine müsse ein Mitspracherecht haben, wenn es um die Zukunft des Landes gehe.

In den USA wird am 5. November ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Harris tritt für die Demokraten an, Ex-Präsident Trump für die Republikaner. Er behauptet, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden zu können.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.