Streit um militärische Nutzung

Präsident Trump wies alle Bundesbehörden an, mit sofortiger Wirkung auf Anthropic-Anwendungen zu verzichten. Zuvor hatte der Konzern dem Pentagon die uneingeschränkte militärische Nutzung seiner Technologie verweigert.
Anthropic erklärte dazu, es wolle seine KI-Technologie nicht für die - Zitat - "Massenüberwachung im Inland" oder in vollautonomen Waffensystemen einsetzen lassen. Präsident Trump bezeichnete Anthropic als radikal linkes, wokes Unternehmen und sagte, der Konzern habe einen katastrophalen Fehler gemacht.
Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.