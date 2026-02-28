Streit um militärische Nutzung
US-Regierung arbeitet nicht länger mit KI-Unternehmen Anthropic zusammen

Im Streit um die Nutzung Künstlicher Intelligenz für das US-Militär beendet die US-Regierung die Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Anthropic.

    Das Logo der App „Claude by Anthropic“ erscheint auf dem Bildschirm eines Smartphones. (picture alliance / NurPhoto / Jaque Silva)
    Präsident Trump wies alle Bundesbehörden an, mit sofortiger Wirkung auf Anthropic-Anwendungen zu verzichten. Zuvor hatte der Konzern dem Pentagon die uneingeschränkte militärische Nutzung seiner Technologie verweigert. 
    Anthropic erklärte dazu, es wolle seine KI-Technologie nicht für die - Zitat - "Massenüberwachung im Inland" oder in vollautonomen Waffensystemen einsetzen lassen. Präsident Trump bezeichnete Anthropic als radikal linkes, wokes Unternehmen und sagte, der Konzern habe einen katastrophalen Fehler gemacht.
