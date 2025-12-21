Teilweise geschwärzte Seiten zeigen die Vorladung der New Yorker Grand Jury im Rahmen der Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Das US-Justizministerium hat sie jetzt veröffentlicht. (AP / Jon Elswick)

In dem Adressbuch sind US-Präsident Trump sowie zahlreiche weitere Prominente aufgeführt. Fast alle Angaben sind geschwärzt. Wem das Buch gehörte, ist unklar. Auch viele weitere Dokumente wurden geschwärzt, zum Beispiel 119 Seiten eines Gerichtsdokuments. Nach Einschätzung der New York Times lassen die veröffentlichten Akten keine neuen Schlüsse zu einer möglichen Verwicklung prominenter Personen in den Missbrauchsskandal zu.

Vize-Justizminister Blanche erklärte, es würden nicht alle Akten zugänglich gemacht, da auf jeder Seite die Identität der Opfer geschützt werden müsse. Die Demokratische Partei sprach von Vertuschung - auch weil weitere Dokumente erst in den kommenden Wochen veröffentlicht werden sollen.

Neue Angaben zu Clinton - wenig über Trump

Über Trumps Verbindungen zu Epstein gibt es nur wenige neue Details. Die Unterlagen enthalten aber neue Angaben über Ex-Präsident Clinton. So zeigt ihn ein Foto in einem Swimmingpool mit Epsteins Partnerin ​Ghislaine ​Maxwell. Ein Sprecher erklärte im Online-Portal X, Clinton habe den Kontakt zu Epstein abgebrochen, bevor dessen kriminelle Taten bekannt geworden seien. Auch Trump bestreitet, von Epsteins Verbrechen gewusst zu haben.

Präsident Trump und führende Republikaner hatten die Freigabe der Akten lange blockiert. Erst auf großen Druck lenkte Trump ein. Ein vom Kongress im November beschlossenes Gesetz gab dem Justizministerium 30 Tage Zeit, alle Akten freizugeben.

Nicht alles muss veröffentlicht werden

Das Justizministerium darf aber per Gesetz Aufnahmen und Dokumente zu sexuellem Missbrauch weiterhin zurückhalten. Auch Akten, die laut Gesetz einen "eindeutig ungerechtfertigten Eingriff in die Privatsphäre darstellen", können von der Veröffentlichung ausgenommen werden. Die Veröffentlichung von Informationen, die mögliche Bundesermittlungen oder Gerichtsverfahren gefährden würden, oder deren Geheimhaltung im Interesse der nationalen Verteidigung oder der Außenpolitik liegt, kann ebenfalls gestoppt werden.

Die Echtheit der Fotos konnte zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Auch blieb offen, nach welcher Methodik die Tausenden Fotos ausgesucht wurden. Wann die Fotos entstanden sind, von wem sie gemacht wurden und woher das Justizministerium diese hat, blieb zunächst ebenfalls unklar.

Der Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, der Dutzende junge Frauen und Minderjährige ausbeutete. Er war bis in höchste Kreise gut vernetzt. Ein erster Prozess gegen ihn endete 2018 mit 18 Monaten Haft. 2019 wurde Epstein erneut verhaftet, einen Monat später wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.