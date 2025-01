Abschiebung in Oman

Das Gefangenenlanger Guantanamo (Archivbild aus dem Jahr 2017). (imago /ZUMA Press / Michelle Shephard)

Wie lange die elf Gefangenen in Guantanamo einsaßen, ist unklar. Mit den Entlassungen befinden sich den Angaben zufolge noch 15 Insassen in Guantanamo. Ziel sei, das Gefängnis letztendlich zu schließen, hieß es weiter.

Bis zu 680 Gefangene

In dem Gefangenenlager auf einer US-Basis in der kubanischen Guantanamo-Bucht waren nach den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 zwischenzeitlich rund 680 Menschen eingesperrt. Die unklare Rechtslage der Gefangenen, ihre Haftbedingungen, angewendete Verhör- und Foltermethoden sowie weitere Verstöße gegen die Menschenrechte dort führten international zu harter Kritik und zu Forderungen nach der Schließung der Anlage. Sowohl der frühere US-Präsident Obama als auch der scheidende Amtsinhaber Biden hatten dies versucht, waren aber jeweils damit gescheitert.

