Gefängnis auf Kuba

Das Gefangenenlanger Guantanamo (Archivbild aus dem Jahr 2017). (imago /ZUMA Press / Michelle Shephard)

Die Freigelassenen stammen den Angaben zufolge durchweg aus dem Jemen. Der Oman habe sich dankenswerterweise bereit erklärt, sie aufzunehmen, so die Armee weiter. Laut amerikanischen Medien saßen die Männer mehr als zwei Jahrzehnte ohne Anklage in dem Gefangenenlager auf einer US-Basis in der kubanischen Guantanamo-Bucht. Dort waren nach den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 zwischenzeitlich bis zu 680 Menschen eingesperrt.

Internationale Kritk an Bedingungen in Gefängnis

Die unklare Rechtslage der Gefangenen, ihre Haftbedingungen, angewendete Verhör- und Foltermethoden sowie weitere dortige Verstöße gegen die Menschenrechte führten international zu Kritik und zu Forderungen nach der Schließung der Anlage. Sowohl der frühere US-Präsident Obama als auch der scheidende Amtsinhaber Biden hatten dies versucht, waren aber jeweils gescheitert.

