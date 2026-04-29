Sie verwies dabei auf bereits seit einem Jahr laufende Ermittlungen wegen angeblicher Diskriminierung bei den zum Unterhaltungsriesen Disney gehörenden Sendern. In den USA wird der Zeitpunkt der FCC-Forderung jedoch auch als Teil des wieder aufgeflammten Konflikts um Kimmel interpretiert.
Auslöser war dessen Scherz, bei dem er die 56-jährige First Lady angesichts des Alters ihres Ehemanns Trump als "angehende Witwe" bezeichnete. Trump forderte daraufhin von ABC die Entlassung Kimmels.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.