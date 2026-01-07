Ein Schiff der dänischen Marine patrouilliert vor Nuuk in Grönland (IMAGO / Depositphotos / njarvis via imago-images.de)

Trumps Sprecherin Leavitt teilte mit, die Kontrolle über Grönland sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken. Trump und sein Team erörterten eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu erreichen. Und selbstverständlich stehe dem Oberbefehlshaber der Einsatz des US-Militärs jederzeit als Option zur Verfügung, fügte die Regierungssprecherin in Washington hinzu.

Trump hatte bereits 2019 in seiner ersten Amtszeit einen entsprechenden Besitzanspruch der USA angemeldet. Grönland war bis 1953 eine Kolonie Dänemarks, hat aber seit 1979 immer größere Selbstverwaltungsrechte erhalten. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat angesichts des Streits um Grönland mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato gedroht.

