Ein Schiff der dänischen Marine patrouilliert vor Nuuk in Grönland (IMAGO / Depositphotos / njarvis via imago-images.de)

Präsidentensprecherin Leavitt teilte mit, dies sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken. Trump und sein Team erörterten eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu erreichen. Selbstverständlich stehe Trump dabei auch der Einsatz des Militärs jederzeit als Option zur Verfügung, fügte die Regierungssprecherin in Washington hinzu. - Grönland ist die größte Insel der Welt. Sie gehört zum Königreich Dänemark, einem NATO-Verbündeten der USA. Grönland hat geostrategische Bedeutung und verfügt über wertvolle Rohstoffe.

Trump hatte bereits 2019 in seiner ersten Amtszeit einen entsprechenden Besitzanspruch der USA angemeldet. Grönland war bis 1953 eine Kolonie Dänemarks, hat aber seit 1979 immer größere Selbstverwaltungsrechte erhalten. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat angesichts des Streits um Grönland mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato gedroht.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.