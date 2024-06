Zu dieser Meldung liegt uns kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus sagte in Washington, Russland, China und Nordkorea erweiterten ihre Atomwaffenarsenale in rasantem Tempo und zeigten kaum Interesse an Rüstungskontrolle. Wenn es dabei bleibe, müssten die Vereinigten Staaten ihre eigenen Fähigkeiten anpassen.

Russlands Staatschef Putin hatte 2023 das letzte große Abkommen über atomare Rüstungskontrolle für ausgesetzt erklärt.

