US-Präsident Trump und Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman bei einem Treffen in Washington im vergangenen Jahr (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)

Die Energieminister beider Länder unterzeichneten in Washington ein entsprechendes Abkommen, wie das US-Energieministerium mitteilte. Der amerikanische Ressortchef Wright sagte, das Abkommen gewährleiste die höchsten Standards in Bezug auf nukleare Sicherheit und Nichtverbreitung.

Gestern hatten US-Medien bereits über den bevorstehenden Vertragsabschluss berichtet. Laut den Informationen ist auch die Errichtung einer Uran-Anreicherungsanlage in Saudi-Arabien möglich.

Über ein Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien wird seit längerem diskutiert. Trump verspricht sich davon Aufträge für die US-Atomindustrie in Milliardenhöhe. Einige US-Abgeordnete und Israel hatten in der Vergangenheit Bedenken gegen die Zusammenarbeit geäußert.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.