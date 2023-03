US-Regierung genehmigt großes Ölbohrprojekt in Alaska (dpa-news/ConocoPhillips via AP)

Auf staatlichem Gebiet sollen in den kommenden Jahrzehnten rund 600 Millionen Barrel Öl gefördert werden, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums in Washington. Die Kosten für das Projekt werden auf rund acht Milliarden Dollar geschätzt. Nach Angaben von Conoco Phillips wird das Projekt in der Bauphase 2.500 und langfristig 300 Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen rechnet mit einer Fördermenge von 180.000 Barrel Öl pro Tag. Dem Staat und der Region soll das Projekt Milliarden an Einnahmen durch Steuern und Lizenzgebühren bringen, weshalb es auch in der Region Unterstützung genießt. Umweltgruppen weisen hingegen auf Schäden für Umwelt und Klima hin, die bei der Erdölbohrung entstehen.

US-Präsident Biden hatte im Wahlkampf versprochen, keine weiteren Bohrungen auf staatlichem Boden zuzulassen.

