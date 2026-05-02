Das Außenministerium in Washington teilte mit, Außenminister Rubio habe eine Notlage erklärt, die sofortige Verkäufe an Israel, Katar, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate erforderlich mache. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, umgeht die Regierung von US-Präsident Trump damit den Kongress.
Den Angaben zufolge soll Katar Nachschub für das Patriot-Raketenabwehrsystem für rund vier Milliarden Dollar erhalten. Die anderen Verbündeten sollen mit Präzisionswaffensystemen beliefert werden.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.