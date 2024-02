Das Finanzministerium in Washington. (Rainer Jensen / dpa)

Ein Sprecher des Finanzministeriums in Washington erklärte, die Strafmaßnahmen richteten sich unter anderem gegen drei russische Regierungsbeamte im Zusammenhang mit dem Tod des Kremlkritikers Nawalny. Betroffen seien zudem hunderte Einrichtungen des militärisch-industriellen Sektors. Darüber hinaus würden auch Menschen außerhalb Russlands sanktioniert, die den Transfer militärischer Technologie und Ausrüstung dorthin unterstützten - darunter Personen aus China, Serbien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Insgesamt handele es sich um die größte Zahl an US-Sanktionen gegen Russland seit dessen Einmarsch in die Ukraine, hieß es weiter. Die Strafmaßnahmen umfassten etwa Visabeschränkungen und die Sperrung von Vermögen in den USA.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.