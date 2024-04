Die pro-palästinensischen Proteste an US-Unis dauern an. (Stefan Jeremiah/FR171756 AP/AP/dpa)

Im Mittelpunkt stand die Besetzung eines Gebäudes auf dem Campus der Columbia University in New York durch Demonstrierende. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats in Washington, Kirby, sagte, dies sei der absolut falsche Weg und kein Beispiel für friedlichen Protest. Ein kleiner Prozentsatz von Studierenden sollte nicht in der Lage sein, die akademische Ausbildung aller zu stören, betonte Kirby.

Die Proteste an der Columbia University und weiteren Hochschulen in Texas, Utah und Virginia dauern seit rund zwei Wochen an. Die Demonstrierenden kritisieren das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg und fordern Solidarität mit den Palästinensern. Außerdem verlangen sie, finanzielle Beziehungen mit Israel zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.