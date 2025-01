Menschen in Syrien feiern das Ende das Assad-Regimes (Archivbbild). (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / OMAR HAJ KADOUR)

Das Finanzministerium in Washington erklärte, damit wolle man sicherstellen, dass grundlegende Leistungen wie etwa die Versorgung der syrischen Bevölkerung mit Strom, Energie, Wasser, sanitären Einrichtungen oder humanitäre Hilfe nicht beeinträchtigt würden. Die Lockerung soll demnach vorerst für sechs Monate gelten. Während dieser Zeit werde man die Entwicklung in Syrien weiter beobachten, so das Ministerium.

In Syrien war das langjährige Assad-Regime Anfang Dezember durch eine Koalition von Aufständischen unter Führung der islamistischen HTS-Miliz gestürzt worden. Ihr Anführer, der neue syrische Machthaber al-Scharaa, gibt sich bislang vergleichsweise moderat und hat erklärt, die Rechte aller religiösen und ethnischen Gruppen im Land zu wahren. Unter anderem dies machen viele potenzielle Geberstaaten zur Voraussetzung für finanzielle Hilfe, so auch Deutschland.

