Die Nationalen Gesundheitsinstitute wollen demnach ihre Ausgaben für Ausrüstung, Wartung und Verwaltung um mehr als vier Milliarden Dollar zurückgefahren. Der Vorsitzende des Interessenverbandes der US-Forschungseinrichtungen, Owens, warnte, die Kürzungen seien ein sicherer Weg, lebensrettende Forschung zu lähmen.

In Deutschland sagte der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Cramer, dem "Spiegel", Trumps Politik könne der Bundesrepublik einen Zustrom von Spitzenforschern bescheren. Man habe bereits doppelt so viele Bewerbungen aus den USA erhalten wie im Vorjahr. Trump sende - Zitat - "Signale der Einschüchterung" in die wissenschaftlichen Institute seines Landes. Viele US-Kollegen seien verunsichert.

