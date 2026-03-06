Dies gab das Finanzministerium in Washington bekannt. Die USA hatten die Sanktionen gegen Rosneft im Oktober verhängt und sie mit der Weigerung des russischen Präsidenten Putin begründet, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.
Die Bundesregierung hatte die Rosneft-Töchter "Rosneft Deutschland" und "RN Refining & Marketing" im Jahr 2022 unter Treuhandverwaltung gestellt. Damit soll verhindert werden, dass sie Öl aus Russland nutzen. "Rosneft Deutschland" ist Mitinhaber der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt/Oder.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.